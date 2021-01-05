تعرف على موعد قرعة دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

تترقب الأندية المصرية، موعد قرعة دور المجموعات، من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وموعد دور الـ32 مكرر من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.





وتأهل الزمالك مباشرة لدور المجموعات من دوري الأبطال، بعد انسحاب فريق الغزالة التشادي، فيما يخوض الأهلي مساء اليوم، لقاء يجمعه بفرق سونديب بطل النيجر.





وتغلب الأهلي ذهاباً بهدف نظيف، ويكفيه التعادل بأي نتيجة للتأهل لدور المجموعات.





حدد الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" يوم 17 يناير، موعداً لإجراء مراسم قرعة دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا .





كما حدد يوم 30 إبريل موعدا لإجراء مراسم قرعة دور الـ 8 ونصف النهائي لدوري الأبطال والكونفيدرالية الأفريقية.