ميدو: رئيس الإسماعيلي ديكتاتوري ويعمل بنظام فات عليه 25 عامًا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 05:32 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
عبر الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن استيائه من الحالة السيئة التي يمر بها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي.

وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن الاسماعيلي وصل إلى حالة لا ترضي أحد، لا المصريين أو العرب.

وتابع، "رئيس النادي الإسماعيلي، لديه تمسك غير طبيعي بأسلوبه المعتاد الذي كان يستخدمه قبل 25 سنة، فهو يعمل بنظام ديكتاتوري".

وواصل، "الإسماعيلي لديه هواية لاتتكرر، لذلك نحزن كثيرا عندما يتدهور حاله بهذا الشكل، ولابد تقوم الإدارة بالاستماع لأبناء النادي الذين يفهمون في كرة القدم".

وشدد على أنه لابد أن يتكاتف أبناء وجماهير الإسماعيلي، حول الفريق في التوقيت الحالي قبل ملاقاة الرجاء المغربي في البطولة العربية، من أجل بلوغ نهائي كأس محمد السادس للأندية أبطال العرب، حتى يحصل على حوالي 25 مليون جنيه.

واختتم، "عند تواجدي في الإسماعيلي، بحثت في قطاع الناشئين، اكتشفت 4 مواهب مميزة، الإسماعيلي يمتلك كنز من أبنائه".

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