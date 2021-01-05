حقيقة توقيع باهر المحمدي للأهلي

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 03:51 ص
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
كشف مصدر مطلع داخل الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة توقيع باهر المحمدي للقلعة الحمراء.

وقال المصدر، أن الأهلي لم يحصل على توقيع باهر ولم يتواصل مع اللاعب نهائيا بشأن ضمه في الموسم القادم.

وأضاف، أن الأهلي لايحتاج لخدمات اللاعب في الفترة القادمة بعد التعاقد مع بدر بانون وعودة محمود متولي وسعد سمير من الإصابة.

ويستضيف الأهلي اليوم فريق سونيديب بطل النيجر في إياب دور ال32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب السلام.

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