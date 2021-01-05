هكذا نعت فيروز رفيق دربها إلياس الرحباني بعد وفاته إثر إصابته بكورونا

نعت الفنانة اللبنانية فيروز، الموسيقار اللبناني الراحل إلياس الرحباني بعدما سمعت بنبأ وفاته إثر إصابته بكورونا.





ونشرت فيروز، الفيديو، الذي يظهر فيه لقطات للراحل إلياس الرحباني، مع موسيقى من تلحين "الأخوية الرحبانية" لأغنية "هجروا الأحبا الحارة".





فيما لاقى المنشور تفاعلا كبيراً من رواد الموقع الأزرق الذين بدورهم كتبوا عبارات رثاء تتحدث عن الراحل.





يشار إلى أن الموت كان غيّب الموسيقار اللبناني، إلياس الرحباني، الاثنين، إذ توفي عن عمر 83 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.





فيما سارع فنانون عرب بنعي الموسيقار الراحل.



