حمادة هلال يدعو لزوجته بالشفاء من مرضها

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 03:57 ص
بوابة الفجر

تضرع النجم حمادة هلال، إلى الله تعالى بالدعاء لزوجته بالشفاء من مرضها الأخير، عبر حسابه الرسمى على موقع إنستجرام.

وكتب: "يا رب يشفيكى ويحفظك ويباركلى فى عمرك يا حتة من قلبي يا أم عيالي اسألكم الدعاء اسما الطيبة الحنينة بنت الأصول اللى طول عمرها تفرح الناس وتيجي على نفسها، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكى".

يذكر أن حمادة هلال ودع سنة 2020 ، عبر إنستجرام، حيث كتب : مع السلامة 2020 والحمد لله على كل حاجة صعبة شوفتها والحمد لله علي كل النجاح والخير اللي من عند الله .. يارب استرها معانا 2021.


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