حمادة هلال يدعو لزوجته بالشفاء من مرضها

تضرع النجم حمادة هلال، إلى الله تعالى بالدعاء لزوجته بالشفاء من مرضها الأخير، عبر حسابه الرسمى على موقع إنستجرام.





وكتب: "يا رب يشفيكى ويحفظك ويباركلى فى عمرك يا حتة من قلبي يا أم عيالي اسألكم الدعاء اسما الطيبة الحنينة بنت الأصول اللى طول عمرها تفرح الناس وتيجي على نفسها، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكى".



