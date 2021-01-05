ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 03:23 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
انتهت منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بهزيمة نادي ليفربول أمام نظيره نادي ساوثهامتون بنتيجة هدف مقابل لاشئ.

رغم ذالك استمر لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح فى صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وجاء خلفه لاعب توتنهام سون.

وجاءت قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي:
1- محمد صلاح 13 هدف.
2- سون هيونج مين 12 هدف.
3- برونو فيرناندز 11 هدف.
4- دومنيك كالفيرت لوين 11 هدف.
5- جيمي فاردي 11 هدف.
6- هاري كين 10 أهداف.
7- باتريك بامفورد 10 أهداف.

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