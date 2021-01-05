الجيش الليبي: وجهنا ضربات قوية للخلايا المسلحة في مدينة سبها

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 03:00 ص
أرشيفية
أرشيفية
قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطنى الليبي، العميد خالد المحجوب، إنه تم توجيه ضربات قوية للخلايا المسلحة في مدينة سبها.

وأضاف "المحجوب"، في تصريحات نقلتها "سكاي نيوز عربية"، أن هناك محاولات تحريك مرتزقة في منطقة الجنوب الليبي، وتركيا صاحبة المصلحة في استمرار حالة عدم الاستقرار في ليبيا.

وأضاف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطنى الليبي: سنعمل على تأمين مناطق الجنوب الليبي بشكل كامل.

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