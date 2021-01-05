موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي بالدوري الانجليزي

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 02:46 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
يعود فريق مانشستر يونايتد إلي منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الثلاثاء 12 يناير المقبل، عندما يحل ضيفًا على فريق بيرنلي، في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى.

ويستضيف بيرنلي نظيره مانشستر يونايتد على ملعب تيرف مور، يوم الثلاثاء في السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الشياطين الحمر المركز الثاني برصيد 33 نقطة، خلف ليفربول صاحب نفس الرصيد ولكن يتصدر بفارق الأهداف، بينما يحتل بيرنلي المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة.

يذكر ان أبناء المدرب المدرب أولي جونار سولشاير على موعد مع مواجهة من العيار الثقيل بعد غدًا الأربعاء ضد مانشستر سيتي، في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

بينما السبت المقبل سيواجه فريق واتفورد على ملعب أولد ترافورد في العاشرة مساءً بتوقيت مصر، في إطار مباريات الدور الثالث من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.

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