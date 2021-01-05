أروى جودة تكشف رد فعلها على تصدر مشهد "ده هاني" تريندات السوشيال ميديا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 02:57 ص
بوابة الفجر

قالت  الفنانة أروى جودة أروى، انها استقبلت تصدر مشهد "ده هاني" من مسلسل "هذا المساء" والذي تم عرضه في 2017 بالضحك الشديد من تعليقات الجمهور.

وعبرت في تصريحات صحفية عن عدم شعورها إطلاقًا بأي ضيق او غضب إزاء التعليقات الكوميدية التي تمت إضافتها للمشهد.
يذكر أن مسلسل "هذا المساء" نافس على الفضائيات خلال موسم رمضان 2017 ، قصة وإخراج تامر محسن،

وشارك فى بطولته بجانب أروى جودة كل من إياد نصار، وحنان مطاوع، ومحمد فراج، وأحمد داوود، وهانى عادل، وسمر مرسى، وعدد آخر من الفنانين.  

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