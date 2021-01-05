فنانة شهيرة تكشف تطورات حالتها الصحية بعد استئصال ثدييها

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 02:24 ص
بوابة الفجر
وكالات

كشفت الفنانة العُمانية فخرية خميس، تطورات حالتها الصحية، مشيرة إلى أنه تم استئصال ثدييها إثر إصابتها بأورام سرطانية.

وأكدت الفنانة العمانية في منشور عبر حسابها على موقع "إنستجرام" أنه "تم إجراء عملية استئصال الأورام وبعض الغدد الليمفاوية المصابة تحت الإبط، وإزالة الثديين في مستشفى مسقط الخاص".

وأضافت:"سأستكمل معهم خطة العلاج كما بدأتها بحسب ما يرونه بعد إجراء الاستئصال الأخير، وكما أخبرتني الدكتورة الغالية سعاد الخروصي سابقًا بعد العملية ربما احتاج لجرعات كيميائية أو البدأ في الإشعاع ومن ثم يتبع ذلك العلاج المناعي".

فنانة شهيرة تكشف تطورات حالتها الصحية بعد استئصال ثدييها
فنانة شهيرة تكشف تطورات حالتها الصحية بعد استئصال ثدييها

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