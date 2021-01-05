القنوات المفتوحة الناقلة لمبارة الأهلي وسونيديب ببطولة إفريقيا
الثلاثاء 05/يناير/2021 - 02:00 ص
اشرف عبد الناصر
يستضيف الأهلي اليوم نظيره فريق سونيديب بطل النيجر إياب دور ال٣٢ ببطولة دوري أبطال أفريقيا، في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب السلام.
وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1 في السابعة مساء بصوت المعلق أيمن الكاشف.
ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي أمام سونيديب بالتشكيل التالي :
في حراسة المرمى : على لطفي
في خط الدفاع: بدر بانون، ياسر إبراهيم، علي معلول، أحمد رمضان بيكهام.
في خط الوسط: حمدي فتحي، ألبو ديانج، محمد شريف، وليد سليمان، طاهر محمد طاهر.
في خط الهجوم: صلاح محسن.
يذكر أن الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب على سونيديب بهدف نظيف سجله المالي اليو ديانج، ليضع قدما في دور المجموعات لأعرق البطولات الأفريقية.