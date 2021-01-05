عاجل.. إغلاق 4 طرق صحراوية أمام حركة السيارات لوجود شبورة مائية كثيفة

أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور عن غلق طريق الكريمات الصحراوي، وغلق طريق الشيخ فضل المتجة إلى رأس غارب أمام حركة المرور لوجود شبورة وذلك بالتنسيق مع إداراتي مرور المنيا والبحر الأحمر.





كما أغلقت طريق أسوان الزراعي من بني سويف والمنيا وأسيوط، وطريق الشرقي القديم من بني سويف والمنيا وأسيوط امام حركة المرور لوجود شبورة مائية كثيفة.



