المقاولون العرب: نسعى للفوز على النجم والتأهل من تونس

أكد محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب على صعوبة مباراة فريقه أمام النجم الساحلي التونسي في إياب دور ال 32 ستكون صعبة للغاية نظراً للغيابات التي يعاني منها الفريق.





وأضاف عادل في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' لدينا 5 إصابات بفيروس كورونا ، و 4 إصابات أخرى ، بالإضافة إلى عماد النحاس المدير الفني للفريق.





واختتم عادل ، رامي عادل و رامي ربيع سيقودا الفريق فنياً أمام النجم الساحلي ، واللاعبين لديهم إصرار كبير على التأهل من '' سوسة '' رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق





يذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب الذئاب بين المقاولون والنجم الساحلي انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.