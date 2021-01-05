ميدو: الأهلي أغلق ملف التعاقدات الشتوية والاتحاد يرفض إعادة عمار حمدي

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 01:49 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن مسئولو النادي الأهلي قرروا إغلاق باب التعاقدات الشتوية، بعد ضم والتر بواليا مهاجم نادي الجونة.

وكان النادي الأهلي أعلن تعاقده مع والتر بواليا قادما من نادي الجونة، قبل يومين، بعقد يمتد إلى 4 سنوات، تبدأ من يناير الجاري.

فيما أشار ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، إلى أن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، متمسك باستمرار عمار حمدي، وأنه رافض تماما فكرة رحيله في التوقيت الحالي.

جدير بالذكر أن الأهلي أبدى رغبته في قطع إعارة لاعب فريقه الأول لكرة القدم عمار حمدي المعار إلى صفوف الاتحاد السكندري.

وقدم الأهلي ثنائي من الفريق لكي يوافق مسئولو الاتحاد السكندري، على هذا الطلب إلا أنه قوبل بالرفض.

أخبار تهمك

ميدو لـ رامي صبري: الأهلي لايفكر فيك

منذ أقل من ساعتين

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سونيديب ببطولة دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 15 دقيقة

حسام حسن يصدم موسيماني والأهلي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. انخفاض ملحوظ في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ ساعتين و 19 دقيقة

شاهد.. عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن مشاركة مصر في القمة الخليجية

منذ ساعة و 23 دقيقة

الأهلي يرفض الاستسلام في صفقة الساحر

منذ حوالي 7 ساعات

إنبي يرد على أنباء انتقال كريم فؤاد إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل العرض الأخير من الزمالك لفرجاني ساسي

منذ حوالي 7 ساعات

ميدو يكشف فضيحة تحكيمية في مباراة الزمالك وإنبي

منذ ساعة و نصف

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

منذ حوالي 17 ساعة

عبد الحفيظ يزف بشرى سارة قبل مواجهة سونيديب بدوري الأبطال

منذ حوالي 13 ساعة

4 لاعبين خارج الزمالك بأمر باتشيكو

منذ حوالي 8 ساعات

وزيرة الصحة: 1277 إصابة بفيروس كورونا اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. سيرينو يوجه رسالة عاجلة بشأن الإنضمام للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. كورونا تضرب بيراميدز قبل مواجهة الاتحاد الليبي

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:51 ص

شاهد.. عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن مشاركة مصر في القمة الخليجية

وزيرة الصحة: 1277 إصابة بفيروس كورونا اليوم

09:18 م

ميدو يكشف فضيحة تحكيمية في مباراة الزمالك وإنبي

12:44 ص

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

02:03 م

عاجل.. سيرينو يوجه رسالة عاجلة بشأن الإنضمام للأهلي

10:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى