ميدو: الأهلي أغلق ملف التعاقدات الشتوية والاتحاد يرفض إعادة عمار حمدي

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن مسئولو النادي الأهلي قرروا إغلاق باب التعاقدات الشتوية، بعد ضم والتر بواليا مهاجم نادي الجونة.





وكان النادي الأهلي أعلن تعاقده مع والتر بواليا قادما من نادي الجونة، قبل يومين، بعقد يمتد إلى 4 سنوات، تبدأ من يناير الجاري.





فيما أشار ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، إلى أن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، متمسك باستمرار عمار حمدي، وأنه رافض تماما فكرة رحيله في التوقيت الحالي.





جدير بالذكر أن الأهلي أبدى رغبته في قطع إعارة لاعب فريقه الأول لكرة القدم عمار حمدي المعار إلى صفوف الاتحاد السكندري.





وقدم الأهلي ثنائي من الفريق لكي يوافق مسئولو الاتحاد السكندري، على هذا الطلب إلا أنه قوبل بالرفض.



