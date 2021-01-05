"آخر العمالقة".. وائل جسار ينعى وفاة الموسيقار الراحل إلياس رحباني

نعى المطرب اللبنانى وائل جسار، الموسيقار إلياس رحباني، مؤكدًا أن الراحل وصف اخر أعمدة العمالقة.





وأضاف في تصريحات إعلامية، أن لبنان فقد قامة وقامة كبيرة برحيلة والذى قام بالتلحين لعمالقة الغناء والتى تظل أعماله باقية إلى الابد.





وأكد وائل جسار، أن رحيل الرحباني خسارة كبيرة للكل الوطن العربى بأسره.





يذكر أن الرئيس اللبنانى ميشال عون، نعى الموسيقار البارز الراحل إلياس الرحباني، واصفا إياه بـ "آخر عمالقة العائلة الرحبانية التى كتبت مع الشقيقين عاصى ومنصور التاريخ قبل أن يحصل.



