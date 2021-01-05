"آخر العمالقة".. وائل جسار ينعى وفاة الموسيقار الراحل إلياس رحباني

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 01:59 ص
بوابة الفجر

نعى المطرب اللبنانى وائل جسار، الموسيقار إلياس رحباني، مؤكدًا أن الراحل وصف اخر أعمدة العمالقة.

وأضاف في تصريحات إعلامية، أن لبنان فقد قامة وقامة كبيرة برحيلة والذى قام بالتلحين لعمالقة الغناء والتى تظل أعماله باقية إلى الابد. 

وأكد وائل جسار، أن رحيل الرحباني خسارة كبيرة للكل الوطن العربى بأسره.

يذكر أن الرئيس اللبنانى ميشال عون، نعى الموسيقار البارز الراحل إلياس الرحباني، واصفا إياه بـ "آخر عمالقة العائلة الرحبانية التى كتبت مع الشقيقين عاصى ومنصور التاريخ قبل أن يحصل.

أخبار تهمك

4 لاعبين خارج الزمالك بأمر باتشيكو

منذ حوالي 8 ساعات

عبد الحفيظ يزف بشرى سارة قبل مواجهة سونيديب بدوري الأبطال

منذ حوالي 13 ساعة

ميدو يكشف فضيحة تحكيمية في مباراة الزمالك وإنبي

منذ ساعة و نصف

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يرفض الاستسلام في صفقة الساحر

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

منذ حوالي 17 ساعة

حسام حسن يصدم موسيماني والأهلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

إنبي يرد على أنباء انتقال كريم فؤاد إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سونيديب ببطولة دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 16 دقيقة

تفاصيل العرض الأخير من الزمالك لفرجاني ساسي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل .. كورونا تضرب بيراميدز قبل مواجهة الاتحاد الليبي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. انخفاض ملحوظ في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ ساعتين و 21 دقيقة

شاهد.. عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن مشاركة مصر في القمة الخليجية

منذ ساعة و 24 دقيقة

وزيرة الصحة: 1277 إصابة بفيروس كورونا اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. سيرينو يوجه رسالة عاجلة بشأن الإنضمام للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو لـ رامي صبري: الأهلي لايفكر فيك

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:51 ص

شاهد.. عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن مشاركة مصر في القمة الخليجية

وزيرة الصحة: 1277 إصابة بفيروس كورونا اليوم

09:18 م

ميدو يكشف فضيحة تحكيمية في مباراة الزمالك وإنبي

12:44 ص

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

02:03 م

عاجل.. سيرينو يوجه رسالة عاجلة بشأن الإنضمام للأهلي

10:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى