"اطلع بالبيزة" لأوكا ضمن قائمة Trending يوتيوب

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 01:46 ص
بوابة الفجر
 طرح المطرب أوك  كليب أغنية جديدة بعنوان "اطلع بالبيزه" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، مساء أمس الأحد.

وحققت الأغنية نجاحًا في الساعات الأولى لطرحها، كما نالت إعجاب الجمهور الذي بادر بكتابة التعليقات الإيجابية.

يذكر أن أوكا وأورتيجا، بدءا لتحضير مسلسل جديد يحمل اسم "يوم ويوم مع أوكا وأورتيجا" مكون من 30 حلقة عن رحلة صعودهم إلى قمة أغاني المهرجانات بداية من استوديو المطرية.

وتتضمن حلقات المسلسل كواليس ومواقف تم رصدها على مدار مشوارهما الغنائي، وأن أوكا وأورتيجا قررا أن ينتجا المسلسل من نفقاتهما الخاصة على أن يتم طرح العمل بداية العام القادم.

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