ميدو يطالب بضم عبدالمنصف لمنتخب مصر

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 01:08 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي

طالب الإعلامي أحمد حسام ميدو، بضرورة ضم محمد عبدالمنصف "أوسا"، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة إلى صفوف المنتخب المصري الأول.

وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس، الذي يذاع على قناة النهار، أن عبد المنصف حارس كبير، ولابد أن يتم ضمه إلى صفوف المنتخب الوطني، رفقة محمد الشناوي وأبو جبل".

وتابع في تصريحات، "من وجهة نظري هؤلاء هم الحراس الثلاثة الأفضل في مصر خلال الفترة الحالية".

وأشار ميدو في ختام حديثه، خلال برنامجه، إلى أن وادي دجلة فريق كبير، ويمتلك مدير فني مميز.

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