تعرف على تفاصيل استخراج جنين من بطن رضيعة عمرها 7 أيام

كشف الدكتور محمد حمادة، مدرس مساعد جراحة الأطفال بجامعة أسيوط، تفاصيل استخراج جنين من بطن رضيعة عمرها 7 أيام بأسيوط، موضحا أنها حالة نادر، حيث تظهر حالة من هذا النوع كل مليون حالة.





وأضاف "حمادة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الإثنين، إلى أن هذه الحالة تصنف على أنها عيب خلقي، حيث يكون هناك كتلة من الأنسجة تشبه الجنين، وقد تحتوي هذه الكتلة على أجزاء كاملة من الجنين، مضيفا أن هذه الكتلة كانت تحصل على تغذية كاملة عبر الشريان الأورطي للجنين الحامل لها.



