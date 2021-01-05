تعرف على تفاصيل استخراج جنين من بطن رضيعة عمرها 7 أيام

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 07:45 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
هدى عبدالرازق
كشف الدكتور محمد حمادة، مدرس مساعد جراحة الأطفال بجامعة أسيوط، تفاصيل استخراج جنين من بطن رضيعة عمرها 7 أيام بأسيوط، موضحا أنها حالة نادر، حيث تظهر حالة من هذا النوع كل مليون حالة.

وأضاف "حمادة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الإثنين، إلى أن هذه الحالة تصنف على أنها عيب خلقي، حيث يكون هناك كتلة من الأنسجة تشبه الجنين، وقد تحتوي هذه الكتلة على أجزاء كاملة من الجنين، مضيفا أن هذه الكتلة كانت تحصل على تغذية كاملة عبر الشريان الأورطي للجنين الحامل لها.

وتابع أن هذه الحالة تعتبر توأم أحدهما حصل على تغذية كاملة، منوها بأنه تم اكتشاف الحالة والأم مازالت حامل في الجنين، والعملية كانت دقيقة جدا واستغرقت 45 دقيقة.

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