محافظ المنيا يكشف تفاصيل تحرير محاضر لـ 350 مواطنا خالفوا تعليمات ارتداء الكمامة بالمنيا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 04:50 ص
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
كـسـاب أحـمـد
قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على تحرير محاضر لـ 350 مواطنا خالفوا تعليمات ارتداء الكمامة: "المحافظة قامت بإعداد حملات على كافة مواقف السيارات والسكة الحديد للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية خاصة ارتداء الكمامة".

وتابع "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "الأولى"، مساء الاثنين، أنه قام بتحرير 350 مخالفة بسبب عدم ارتداء الكمامة، وقام بإغلاق الكثير من المقاهي وتم ضبط الكثير من الشيش.

وناشد محافظ المنيا، المواطنين بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خاصة ان شخص واحد قد يقوم بنقل العدوى لكل أعضاء أسرته.

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