تشكيل الأهلي المتوقع أمام سونيديب ببطولة دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:59 ص
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تشكيلة فريقه لمواجهة سونيديب بطل النيجر اليوم ببطولة دوري أبطال أفريقيا، في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم على ملعب السلام. 


ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي أمام سونيديب بتشكيل يضم كلا من:

في حراسة المرمى : على لطفي

في خط الدفاع: بدر بانون، ياسر إبراهيم، علي معلول، أحمد رمضان بيكهام.

في خط الوسط: حمدي فتحي، ألبو ديانج، محمد شريف، وليد سليمان، طاهر محمد طاهر.

في خط الهجوم: صلاح محسن. 

يذكر أن، الأهلي قد حقق الفوز على سونيديب بهدف نظيف في مباراة الذهاب سجله المالي اليو ديانج، ليضع الفريق الأحمر قدما في دور المجموعات لأعرق البطولات الأفريقية.

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