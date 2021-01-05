مينا مسعود في القاهرة بسبب "في عز الضهر"

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:57 ص
بوابة الفجر
وصل النجم العالمى مينا مسعود إلى القاهرة قادمًا من دبى  وكان بصحبته مدير أعماله جورج شحاته.

 وأعلن شحاته عن وصول النجم العالمي لوضع اللمسات الأخيرة، وبدء استعداداته لتصوير فيلم "فى عز الضهر".

والفيلم المرتقب من تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.


ونشر  مينا مسعود، مؤخرًا  عبر حسابانه بمواقع التواصل الاجتماعي صورتين له من ممارسة هذا النظام الصحى.

وعلق عليها بكتابة : "فى منتصف الطريق خلال التمرين الخاص بي، كان إعداد نفسي لهذا التحدى صعبًا في بعض الأحيان ولكن فوق كل شىء".

وأضاف: "أحببت حقًا أن يكون لدي هدف للتركيز عليه في هذا الوقت الصعب".



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