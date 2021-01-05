عمرو أديب: "البسوا الكمامة مش عشان صحتكم.. عشان متدفعوش الـ 50 جنيه"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن عدد المخالفات التي تم تحريرها لأشخاص لا يرتدون الكمامات في يوم واحد وصلت إلى 22 ألف، مضيفا: "ده اللي إحنا لقيناه.. في 22 ألف واحد ماشين على باب الله كده".





وطالب "أديب"، خلال ابرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الإثنين، المواطنين بارتداء الكمامة، قائلا: "إلبسوا الكمامة مش عشان صحتك.. عشان متدفعش الـ 50 جنيه"، لافتا إلى أن وزارة الداخلية تتابع الوضع على مدار اليومين الماضيين.



