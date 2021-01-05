عمرو أديب: "البسوا الكمامة مش عشان صحتكم.. عشان متدفعوش الـ 50 جنيه"

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 07:01 ص
عمرو ـديب
عمرو ـديب
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، إن عدد المخالفات التي تم تحريرها لأشخاص لا يرتدون الكمامات في يوم واحد وصلت إلى 22 ألف، مضيفا: "ده اللي إحنا لقيناه.. في 22 ألف واحد ماشين على باب الله كده".

وطالب "أديب"، خلال ابرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الإثنين، المواطنين بارتداء الكمامة، قائلا: "إلبسوا الكمامة مش عشان صحتك.. عشان متدفعش الـ 50 جنيه"، لافتا إلى أن وزارة الداخلية تتابع الوضع على مدار اليومين الماضيين.

وأشار إلى أن ارتداء المواطن للكمامة لمصلحته، مضيفا: "من محاسن تصوير واقعة مستشفى الحسينية أن الناس شافت وطأة الموت".

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