ميدو يكشف فضيحة تحكيمية في مباراة الزمالك وإنبي

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:44 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن عركلة إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لكريم فؤاد لاعب نادي إنبي لاتستحق أن يتم احتسابها ركلة جزاء بشكل نهائي، هناك خطأ آخر على طارق حامد كان يستحق حصول الفريق البترولي على ضربة جزاء لم يتم احتسابها.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس، "إمام عاشور لاعب نادي الزمالك كان غشيما في عركلة كريم فؤاد، لكن الكرة لاتستحق أن يتم احتسابها ركلة جزاء بشكل نهائي، شاهدت الكرة أكثر من مرة ولاتستحق أن يتم احتسابها ركلة جزاء".

وأضاف، " هناك كرة أخرى عركل فيها طارق حامد لاعب نادي انبي، وهذه الكرة كان لابد أن يتم احتسابها ركلة جزاء بنسبة 90 ٪ لأن حكم اللقاء تغاضى عن احتسابها لصالح نادي إنبي".

وفي سياق آخر، أشار إلى أن الأهلي ليس له أي ضربات جزاء أمام وادي دجلة، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف.

ونجح نادي الزمالك فى تحقيق الانتصار علي حساب نادي إنبي بهدفين مقابل هدف وحيد فى الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت أحداثها على أرضية ملعب ستاد بترو سبورت بالتجمع الخامس.

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