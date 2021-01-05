تعليقات الجمهور على أغنية تامر حسني الجديدة "خليك فولاذي"





حصدت الأغنية الرسمية لألبوم تامر حسني الجديد "خليك فولاذي" أكثر من مليوني مشاهدة خلال 72 ساعة فقط من طرحها عبر يوتيوب.





ولاقت الأغنية إعجاب الجمهور الذي بادر بالتعليق وإبداء سعادته باللحن والكلمات، حيث علق البعض "من احلى المغنيين فى العالم كله"، "الاغنيه تحفه بجد وأنا زعلانة جدا عشان الألبوم خلص".









فاجأ الفنان تامر حسنى جمهور احتفالية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في رأس السنة الجديدة، بأغنية "خليك فولاذى" لأول مرة على الشاشات.





وتعد "خليك فولاذى" الأغنية الرئيسية لألبومه الجديد الذي طرح منه عددًا من الأغاني مؤخرًا.



