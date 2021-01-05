تعليقات الجمهور على أغنية تامر حسني الجديدة "خليك فولاذي"

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:44 ص
بوابة الفجر

حصدت الأغنية الرسمية لألبوم تامر حسني الجديد "خليك فولاذي" أكثر من مليوني مشاهدة خلال 72  ساعة فقط من طرحها عبر يوتيوب.

ولاقت الأغنية إعجاب الجمهور الذي بادر بالتعليق وإبداء سعادته باللحن والكلمات، حيث علق البعض "من احلى المغنيين فى العالم كله"، "الاغنيه تحفه بجد وأنا زعلانة جدا عشان الألبوم خلص".


فاجأ الفنان تامر حسنى جمهور احتفالية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في رأس السنة الجديدة، بأغنية "خليك فولاذى" لأول مرة على الشاشات.

وتعد "خليك فولاذى" الأغنية الرئيسية لألبومه الجديد الذي طرح منه عددًا من الأغاني مؤخرًا.

يذكر أن تامر حسني، طرح حتى الأن 10 أغاني من البومه الجديد"خليك فولاذي" وهم"اختراع"،"مبطلناش إحساس"،"بألف سلامة"،"قولني كلام"،"فجأه افترقنا"،"كرهتني في الحب"،"في جمال كده"،"نفس النهاية"،"قد الفراق"،"طمعتيني"، وجميعهم حققوا نجاحات ساحقة ونسب مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب"

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