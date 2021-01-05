طبيب بـ لندن: "ربنا يبعد التحور الجيني الجديد للكورونا عن مصر" (فيديو)

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 01:14 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
قال الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام، إن هناك أماكن طبية في إنجلترا لم تعد تستقبل مصابي كورونا، ولهذا قررت الحكومة البريطانية للإغلاق التام. 

وأشار "الشربيني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الإثنين، إلى أنه لم يعد أمام الحكومة البريطانية سوى الغلق لقطع حلقة الفيروس الشريرة، ويبدأ السيطرة على الأعداد، موضحا أنه سيكون هناك مواعيد محددة للذهاب إلى السوبر ماركت.

وأضاف أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام: "ربنا يبعد التحور الجيني الجديد لفيروس كورونا عن مصر.. فهو سريع الانتشار".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر بوابة الفجر الفجر التحور الجيني التحور

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

منذ حوالي 17 ساعة

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

إنبي يرد على أنباء انتقال كريم فؤاد إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو يكشف فضيحة تحكيمية في مباراة الزمالك وإنبي

منذ ساعة

حسام حسن يصدم موسيماني والأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

شاهد.. عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن مشاركة مصر في القمة الخليجية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. سيرينو يوجه رسالة عاجلة بشأن الإنضمام للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يرفض الاستسلام في صفقة الساحر

منذ حوالي 7 ساعات

4 لاعبين خارج الزمالك بأمر باتشيكو

منذ حوالي 8 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سونيديب ببطولة دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة الا ربع

ضباب وأمطار.. بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

منذ ساعة و 14 دقيقة

وزيرة الصحة: 1277 إصابة بفيروس كورونا اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. انخفاض ملحوظ في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ أقل من ساعتين

ميدو لـ رامي صبري: الأهلي لايفكر فيك

منذ ساعة و 23 دقيقة

عبد الحفيظ يزف بشرى سارة قبل مواجهة سونيديب بدوري الأبطال

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل .. كورونا تضرب بيراميدز قبل مواجهة الاتحاد الليبي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد وصول المتعافين لربع مليون شخص.. ما هي فرص عودة الكورونا؟

"تدمير الجسم".. أعراض وطفرات جديدة بشأن فيروس كورونا

مفاجأة.. الشاي يساهم في مواجهة كورونا

طبيب يكشف عن تأثير جديد لفيروس كورونا

أستاذ مناعة بجامعة نوتنجهام: مصر تتقدم صوب المنطقة الآمنة لكورونا (فيديو)

أستاذ مناعة بجامعة نوتنجهام: لقاح فايزر آمن وفريد ولا داعي للقلق (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:51 ص

شاهد.. عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن مشاركة مصر في القمة الخليجية

وزيرة الصحة: 1277 إصابة بفيروس كورونا اليوم

09:18 م

ميدو يكشف فضيحة تحكيمية في مباراة الزمالك وإنبي

12:44 ص

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

02:03 م

عاجل.. سيرينو يوجه رسالة عاجلة بشأن الإنضمام للأهلي

10:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى