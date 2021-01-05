طبيب بـ لندن: "ربنا يبعد التحور الجيني الجديد للكورونا عن مصر" (فيديو)

قال الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام، إن هناك أماكن طبية في إنجلترا لم تعد تستقبل مصابي كورونا، ولهذا قررت الحكومة البريطانية للإغلاق التام.





وأشار "الشربيني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الإثنين، إلى أنه لم يعد أمام الحكومة البريطانية سوى الغلق لقطع حلقة الفيروس الشريرة، ويبدأ السيطرة على الأعداد، موضحا أنه سيكون هناك مواعيد محددة للذهاب إلى السوبر ماركت.



