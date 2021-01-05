ميدو لـ رامي صبري: الأهلي لايفكر فيك

انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو، تصرف رامي صبري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام الزمالك.





وحقق الزمالك الفوز بهدفين مقابل هدف أمام إنبي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.





وقام رامي صبري بالاحتفال بإشارة النسر الذي يرمز للنادي الأهلي، بعد إحرازه الهدف في شباك إنبي.





واستنكر ميدو هذا الاحتفال، في تصريحات تليفزيونية له عبر برنامجه اوضة اللبس، " ليس لدي أي تفسير لتصرفات رامي صبري واحتفالاته بنسر الأهلي عقب تسجيله للأهداف".





وتابع، " في حال كان يفكر مسئولو الأهلي في التعاقد معك، فبعد هذه التصرفات سينتهي هذا التفكير تماما، يجب على اللاعب احترام الفريق الذي يلعب له في التوقيت الحالي".



