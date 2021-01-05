نبيلة مكرم: قريبا نشهد قانون الهجرة.. وصندوق للمصريين بالخارج (فيديو)

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 03:59 ص
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
كـسـاب أحـمـد
قالت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن وزارة الهجرة التفتت لاحتياجات المصريين في الخارج فيما يتعلق بإنشاء صندوق خاص بهم، وانتهت الوزارة خلال الفترة الاخيرة من مشروع قانون "الهجرة" الذي ينص على إنشاء صندوق لرعاية المصريين في الخارج، وتعويض العمالة البسيطة، حال حدوث الوفاة أو مرض أو أي ظرف طارئ.

وتابعت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الإثنين، أن مشروع قانون "الهجرة" سيُعرض على مجلس النواب خلال هذا العام، بعد حصوله على كافة الموافقات الامنية.

ولفتت إلى أن إنشاء صندوق خاص بالمصريين أمر هام جدًا، للحفاظ على كرامة المصريين في الخارج، معقبة: "ملف المصريين في الخارج ملف أمن قومي".

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