ضباب وأمطار.. بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:31 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 5 يناير 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس الثلاثاء نهارًا:
- طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

طقس الثلاثاء ليلًا:
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
-شبورة مائية كثيفة صباحًا تصل إلى حد الضباب أحيانًاعلى بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.
ضباب وأمطار.. بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء
ضباب وأمطار.. بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

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