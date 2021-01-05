ليفربول يواصل التعثر ويسقط أمام ساوثهامبتون بهدف نظيف

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:12 ص
بوابة الفجر
استهل ليفربول العام الجديد 2021 بخسارة مريرة على يد مضيفه ساوثامبتون بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم الاثنين على ملعب (سانت ماري ستاديوم) في ختام الجولة الـ17 بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليستمر مسلسل نزيف نقاط حامل لقب «البريمييرليغ» للجولة الثالثة على التوالي.

يدين أصحاب الضيافة بالفضل في هذا الانتصار الثمين لمهاجمه المخضرم وهدافه داني إنغز صاحب الهدف الوحيد والمبكر منذ الدقيقة الثانية بتسديدة «ساقطة» من داخل المنطقة من فوق الحارس البرازيلي أليسون بيكر الذي اكتفى بمشاهدة الكرة وهي تستقر في شباكه.

ورفع مهاجم ليفربول السابق رصيده إلى 7 أهداف، ليعتلي صدارة هدافي فريقه.

ورغم أن الهدف جاء بعد دقيقتين فقط من بداية المباراة، إلا أن لاعبي «الريدز» فشلوا في العودة للقاء حيث اصطدموا في كل مرة بدفاع قوي ومتماسك من لاعبي ساوثامبتون، ومن خلفهم الحارس فريزر فورستر.

وضرب «القديسون» أكثر من عصفور بهذه النتيجة، حيث أنهم استعادوا بها نغمة الفوز التي غابت خلال آخر 4 مباريات بثلاثة تعادلات وخسارة.

كما أن ساوثامبتون تذوق طعم الفوز على ملعبه أمام ليفربول في البريمييرليغ بعد غياب 5 سنوات، وتحديداً منذ مارس 2016 عندما فاز بنتيجة (3-2)، والمفارقة أن السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول حالياً، سجل فيها هدفين من أهداف فريقه السابق ساوثامبتون، كما أهدر ركلة جزاء في تلك المباراة.

ورفع ساوثامبتون رصيده إلى 29 نقطة يرتقي بها للمركز السادس.

أما حامل اللقب فواصل مسلسل التراجع على مستوى النتائج لثالث جولة على التوالي بعد تعادليه الأخيرين وست بروميتش ألبيون ثم نيوكاسل يونايتد (1-1) و(0-0) على الترتيب.

وتجمد رصيد كتيبة الألماني يورغن كلوب عند 33 نقطة في الصدارة، ليتفوق بفارق الأهداف فقط أمام مانشستر يونايتد، الذي تتبقى له مباراة مؤجلة أمام بيرنلي.

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