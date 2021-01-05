قصة أغنية "عطشان انا يا حنينه" المسروقة من نجاة الصغيرة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:23 ص
بوابة الفجر
كشف الموسيقار  هانى شنودة، قصة أغنية "عطشان انا يا حنينه" المسروقة من الفنانة نجاة الصغيرة، موضحًا  أنه تمت سرقتها من سيارة الفنانة بعدما غنتها فى أحد الأستوديوهات.

واشار خلال تصريحات تلفزيونية، أن الفنانة الكبيرة  أرادت سماعها فى المنزل فاصطحبت الشريط الذى يحمل الأغنية، وتركتها سهوا فى السيارة فتمت سرقة الشريط.

وأكد الموسيقار الكبير أن نجاة الصغيرة حزنت كثيرا بعد طرح إحدى الشركات الأغنية.

ولفت الانتباه إلى أنها شكت أنه من قام بتسريب الأغنية، فيما أكد لها أنه لم يقم بذلك 

وأشار إلى أن المحامى الخاص بهم تحرك بعد نزول الأغنية واكتشف أن الشركة اشترت الأغنية من تركيا بعد تداولها في أكثر من دولة.

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