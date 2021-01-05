وزيرة الهجرة عن الطفل المصري المكرم من اليابان: فخورة به (فيديو)

قالت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، تعليقا على تكريم طفل مصري في اليابان بسبب تقديمه أفضل مشروع لتطوير التعليم بطوكيو: "سعيدة بتكريم الطفل حمد الزناتي في اليابان، سعيدة جدًا بحفاظه على هويته العربية، انا هنيته اليوم، وهو شكرني على المباركة باللغة العربية، لازم نشجع حمد والأجيال الثانية والثالثة ونربطهم بالوطن"





وتابعت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الإثنين، أن الطفل حمد حضر احدى دورات مؤتمرات مصر تستطيع، وألقى كلمة باللغة العربية، لافتة إلى أن وزارة الهجرة مكلفة بالتواصل مع المصريين في الخارج، والاستفادة من خبراتهم، وتسليط الضوء على كل الإنجازات والمراكز المرموقة التي يحصلوا عليها في الخارج.



