خبير: سد النهضة هو الأول بالعالم الذي يُجرى دون تصميم (فيديو)

قال الدكتور سيد فليفل، عميد كلية الدراسات الإفريقية الأسبق، إن موقف مصر تجاه قضية أزمة سد النهضة يتسم بالحكمة والصبر الطويل.





وأضاف "فليفل"، خلال حواره مع الإعلامي ضياء رشوان، على فضائية "الغد"، أن مصر أشركت المجتمع الدولي والاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي، لافتًا إلى أن مصر لجأت إلى استخدام لجنة خبراء دولية انتهت إلى تقرير وصف سد النهضة بأنه مبنى كبير دون عائد كبير، أي ذو عائد اقتصادي صغير، وحددت أضرارًا تقع بسبب السد منها أضرار اقتصادية وبيئية، وطالبت بأن يكون للسد تصميمًا واضحًا.



