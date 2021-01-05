عمرو أديب يكشف عن رأيه في المصالحة مع قطر (فيديو)

كشف الإعلامي عمرو أديب، عن رأيه في المصالحة مع قطر، قائلا: "موقفي من الملف القطري واضح.. سيب وأنا أسيب"، مشددا على ضرورة أن يكون التعامل مع مصر مختلف بحث يتوقف تحريضها عن مصر.





وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الإثنين، "إسلم تسلم، عاملني كويس أعاملك كويس"، معربا عن أمله في أن تتحسن الأمور الفترة القادمة، ولكنه يتشكك في إتمام الأمر، معقبا: "أفلحوا إن صدقوا، وموقفنا ثابت ومتغيرش".





في سياق منفصل، قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإعلام القطري التركي الذي يهاجم السعودية، تحول فجأة بعد قرار إعادة فتح المجال الجوي بين السعودية وقطر.





وتابع موسى خلال برنامج "على مسؤوليتي"، على قناة "صدى البلد": "الإعلام القطري يعمل بالأمر، والعاملون به مرتزقة وليس لديهم مبدأ"، معلقا: "لو حد فيهم عند رجولة كان يستقيل، هل حد فيهم هيقدر يشتم ويردح دلوقتي".





وأضاف موسى "صدر للإعلام القطري أمر من الديوان القطري بالتصفيق والتطبيل»، مردفا «وجدي غنيم سينفذ الأوامر ".





ووجه رسالة إلى المصريين قائلا: "يجب أن تدعموا بلدكم، الهجوم سيشتد أكثر من الماضي، من الجزيرة وأخواتها".



