متحدث الزمالك: "عايزين نبيع مصطفى محمد بأكثر من 5 ملايين دولار"

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 01:46 ص
مصطفى محمد
مصطفى محمد
كـسـاب أحـمـد
قال عصام سالم، المتحدث الرسمى باسم نادي الزمالك، إن إدارة القلعة البيضاء لا تمانع في احتراف المهاجم مصطفى محمد ولكن بالقيمة التي تليق باللاعب ونادي الزمالك، كاشفا عن وصول عرض رسمى من فريق فرنسي لضم مصطفى محمد ولا يوجد ما يمنع النادي أو مدربه باتشيكو لرحيل اللاعب.

وكشف عصام سالم، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، عن أن الزمالك يريد تحقيق أكبر استفادة من لاعبه وسط العروض التي تأتيه اليه، قائلا "مصطفى محمد بيتدرب الان وملتزم ومفيش مشكلة فى الاحتراف، واحنا عايزين فى مصطفى محمد اكثر من 5 مليون دولار".

وعن الموقف مع فرجاني ساسي، رد: "الزمالك متمسك بفرجاني وهو يدرك قيمته فى الزمالك وقيمة حب جماهير الزمالك له، والمتأخرات الخاصة به تم تسديدها، ونواصل المفاوضات معه والكلام عن توقيعه لنادي الدحيل القطري أقاويل فقط".

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