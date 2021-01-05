محافظ الغربية يعقد اجتماعًا لمناقشة أزمة وفاة حالتين بمستشفى زفتى

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعًا لمناقشة حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة حالتين داخل العناية المركزة بمستشفى زفتي العام بسبب نقص الأكسجين، بحضور الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل مديرية الصحة بالغربية والدكتور هشام شيحة مدير المستشفيات بمديرية الصحة بالغربية.





وأكد "رحمي"، على أن هناك تقصيرًا شديدًا من إدارة المستشفى في عدم التحكم في دخول وخروج المواطنين للحالات المتواجدة بأقسام العزل وفي انتظار نتيجة التحقيق الإداري ونتيجة تحقيقات النيابة، وأكد وكيل وزارة الصحة أنه أصدر قرارًا قبل الواقعة ب ١٥ يوم بإيقاف أحد أفراد الأمن عن العمل بسبب حالة دخول زيارة لمريض بالعزل.





وأفاد الدكتور هشام شيحة مدير المستشفيات، أن الحالات التي توفيت هما حالتان لرجل وسيدة، بينما نجت حالة ثالثة بعد القيام بعمل الإسعافات لها، وكانت حالتا الوفاة في مرحلة حرجة منذ عدة أيام، وأحد الحالتين دخل في غيبوبة من الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة قبل حدوث الواقعة ومسجل ذلك بتذكرة الدخول الخاصة به.





وفي ذات السياق، أصدر محافظ الغربية تعليماته المشددة لوكيل وزارة الصحة بضرورة وجود باب حديد على مدخل الجزء الخاص بعزل مرضى كورونا، لمنع دخول أهالي المرضى لهم للحفاظ على صحتهم وعدم انتشار العدوى بين المواطنين، كما وجه بمحاسبة المسئولين أثناء فترة متابعة المريض، مشددًا على ضرورة إحكام الرقابة والمتابعة على كافة مستشفيات العزل والاهتمام بالخدمات المقدمة للمرضى.



