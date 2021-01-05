مصرع عامل أثناء إصلاح ماكينة حفر خط أنابيب بترول ببني سويف

لقى شاب عامل بشركة مقاولات مصرعه، اليوم الاثنين، أثناء محاولته إصلاح ماكينة حفر خط أنابيب بترول، بأحد المواقع بقرية "منشأة عبدالصمد" التابعة لمركز إهناسيا ببني سويف، وتم نقله جثة هامدة لمستشفى إهناسيا المركزي.





وصّرح مصدر مسؤول بإن مستشفى إهناسيا المركزي أستقبلت "رمضان ع.ب.م" 21 سنة، عامل بشركة مقاولات، مقيم قرية نزلة المشارقة بمركز إهناسيا، جثة هامدة، نتيجة إختراق جسم صلب للبطن أدى لتهتك منطقة المعدة والأمعاء، وتم نقله للمستشفى بمعرفة عمال ومهندسي الشركة.





وتم إخطار الأجهزة الأمنية، حيث تبين من التحريات الأولية وأقوال شهود الواقعة، أن "المتوفى" عامل مؤقت بشركة مقاولات تعمل في مجال الحفر والتنقيب، وأثناء محاولة فنيي الشركة إصلاح ماكينة الحفر التي تعطلت بموقع بترول بقرية "منشأة عبدالصمد" التابعة لمركز إهناسيا، اشتغلت الماكينة فجأة اثناء توقف "المتوفي" بين جزئين "ثابت ومتحرك" لتخترق سكينة الحفر منطقة المعدة، ما أدى لإصابته بإصابات بالغة بمنطقة البطن.





وعلى الفور قام زملائه من عمال ومهندسي الشركة بنقله إلى مستشفى إهناسيا المركزي، في محاولة لإنقاذه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة ليصل المستشفى جثة هامدة متأثرًا بإصابته بتهتك في منطقة المعدة والامعاء.



