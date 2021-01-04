سيراميكا كليوباترا يستأنف تدريباته استعدادا للأهلي

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:58 م
بوابة الفجر
محمد زويد

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تدريباته اليومية على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي، استعدادا لمواجهة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان هيثم شعبان المدير الفني للفريق، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 24 ساعة، بعد مباراة سموحة التي أقيمت مساء السبت الماضي، على استاد الإسكندرية، بالجولة الخامسة للدوري، وانتهت بالتعادل السلبي.

واستانف الفريق تدريباته مساء اليوم، حيث بدأ المران بمحاضرة مطولة من هيثم شعبان المدير الفني للفريق، ثم بعض تدريبات الإحماء مع البرازيلي لويز أندري مدرب الأحمال في النادي، وبعدها خاض اللاعبون بعض التدريبات التكتيكية والفنية.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة النادي الأهلي، في السابعة والنصف، مساء الجمعة المقبل، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز

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