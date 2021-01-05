جمال القليوبي: البنك المركزي يمول مبادرة الطاقة النظيفة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 05:31 ص
جمال القليوبي
جمال القليوبي
أمنية فوزي
قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن معرض تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة يقدم كافة الاستفسارات عن المبادرة.

وأضاف "القليوبي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن البنك المركزي يقدم تمويلًا لكافة السيارات للمشاركة في مبادرة إحلال السيارات للعمل بالطافة النظيفة.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أجنحة كبرى الشركات العالمية في معرض تكنولوجيا تحويل المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.

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