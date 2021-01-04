دخول سفينة استطلاع بريطانية مياه البلطيق

دخلت سفينة الاستطلاع البريطانية HMS Echo مياه بحر البلطيق يوم الاثنين، حيث غادرت قاعدتها في بورتسموث في إنجلترا قاصدة جنوب البلطيق.

وتعتبر سفينة HMS Echo رسميا سفينة أبحاث هيدروغرافية متعددة الأغراض والوظائف لكنها مجهزة بمعدات استشعار لجمع البيانات العسكرية، ومسلحة بمدفع عيار 20 مم ومدفع رشاش 7.62 مم.

وفي ديسمبر 2018 دخلت مياه البحر الأسود وقالت السلطات البريطانية إنها أرسلتها إلى هناك "لضمان حرية الملاحة في المنطقة".