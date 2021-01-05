خيرى رمضان يكشف عن تجسيد أحمد حلمي لشخصية نجيب محفوظ بعمل فني

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:09 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
كشف الإعلامي خيري رمضان، عن عقد جلسات تجمع بين النجم الكبير أحمد حلمي والكاتب عبد الرحيم كمال لتجسيد شخصية الأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ، مفيدا بأنه حصل على المعلومة من مصادر خاصة وأن الفنان أحمد حلمي يبحث ويقرأ منذ فترة عن هذا الموضوع.

وعلق "خيري"، على هذه المعلومة الحصرية الت انفرد بها برنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، قائلا: "ظهور العمل ده خطوة مهمة جدا، وأولا أحمد حلمى رايح سكة تانية وهو فنان موهوب وبقاله فترة بيقرأ"، نافيا علمه بطبيعة تجسيد الشخصية فى مسلسل أو فيلم.

وتابع: "لسه مش عارفين شخصية نجيب محفوظ هتبقى فيلم ولا مسلسل ولكن اختيار هذه الشخصية خطوة ستشجع نجوم كتير أننا نجسد شخصيات رموزنا اللى كانت لها قيمة كبيرة"، واعدا بمزيد من التفاصيل الفترة القادمة.

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