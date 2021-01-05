أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5-1-2021.. المعدن الأصفر يواصل الصعود

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:13 ص
بوابة الفجر

تستمر أسعار الذهب في الارتفاع مع بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، مع وجود في قفزة في البورصة الدولية للمعدن الأصفر

سعر الذهب في مصر:

وسجل سعر الذهب عيار 21 سعر  843 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 722.5 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 24 سجل 963.5 جنيهًا، والجنيه الذهب 6744 جنيهًا.

 أسعار الذهب عالميًا:
 
حققت أسعار الذهب أول قفزاتها في 2021 بنهاية التعاملات اليوم الاثنين، مع هبوط قوي للأسهم الأمريكية.


وعززت أسعار المعدن الأصفر مكاسبها مع تراجع "داو جونز" بأكثر من 600 نقطة خلال التعاملات.

ولا يزال الدولار الأمريكي يعاني بالقرب من أدنى مستوى منذ أبريل  لعام 2018، ما يجعل الذهب أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

فيما قدمت احتمالات فرض قيود أكثر صرامة لمواجهة انتشار الفيروس دعماً إضافياً للمعدن الأصفر.

ويترقب المستثمرون انتخابات الإعادة في ولاية جورجيا الأمريكية، غداً الثلاثاء، والتي ستقرر لمن ستكون السيطرة على مجلس الشيوخ.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 6 سنوات.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير  بنحو 2.7 بالمائة، أو ما يوازي 51.50 دولار، ليصل إلى مستوى 1946.60 دولار للأوقية، مسجلاً أكبر زيادة من حيث النسبة المئوية منذ أبريل .

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 2.2 بالمائة إلى 1941.2 دولار للأوقية، رابحاً 43.22 دولار.

وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى 89.92.

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