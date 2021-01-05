كبير المستشارين للبيت الأبيض سابقًا: تسريب ترامب الأخير وصمة عار لأمريكا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 02:44 ص
دونالد ترامب
دونالد ترامب
أمنية فوزي
قال جمال هلال، كبير المستشارين السابق للبيت الأبيض، إن تسريب مكالمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسكرتير ولاية جورجيا حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية وصمة عار في التاريخ الأمريكي ومحاولة للتزوير، مضيفا أن هذه المكالمات لا تحتاج إلى هواتف مؤمنة.

وأضاف "هلال"، خلال حديثه لقناة"الغد"، أن هذه الخطوة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتيبر وصمة عار فى تاريخ الديمقراطية الأمريكية مثل ما فعله الرئيس الأمريكي الأسبق نيكسون ومحاولة التدخل فى نتائج الانتخابات الأمريكية وستظل وصمة عار ولا يجب ان يفعل هذا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فهى دعوة بأن الانتخابات تمت تزويرها.

وأشار كبير المستشارين السابق للبيت الأبيض، إلى أن هناك استقطابا في الإعلام وهو ما فعله دونالد ترامب مع وسائل إعلامية ومحطات فضائية شهيرة، رغم أنها تسير في الاتجاه الليبرالي، مبينا أن فكرة الاستقطاب تبدأ مع الانتخابات وتخلق حالة من الغليان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تسريب ترامب تسريب ترمب بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

وزيرة الصحة: 1277 إصابة بفيروس كورونا اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

عبد الحفيظ يزف بشرى سارة قبل مواجهة سونيديب بدوري الأبطال

منذ حوالي 14 ساعة

حسام حسن يصدم موسيماني والأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

القنوات المفتوحة الناقلة لمبارة الأهلي وسونيديب ببطولة إفريقيا

منذ ساعة و 19 دقيقة

ميدو لـ رامي صبري: الأهلي لايفكر فيك

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يرفض الاستسلام في صفقة الساحر

منذ حوالي 8 ساعات

ميدو يكشف فضيحة تحكيمية في مباراة الزمالك وإنبي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

إنبي يرد على أنباء انتقال كريم فؤاد إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. سيرينو يوجه رسالة عاجلة بشأن الإنضمام للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

4 لاعبين خارج الزمالك بأمر باتشيكو

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن مشاركة مصر في القمة الخليجية

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل .. كورونا تضرب بيراميدز قبل مواجهة الاتحاد الليبي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. سانت إيتيان يغري الزمالك للحصول على خدمات مصطفى محمد

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

منذ حوالي 18 ساعة

تفاصيل العرض الأخير من الزمالك لفرجاني ساسي

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

ترامب يعلن عن إقالة مستشار جديد في فريقه

خبير: مشهد الانتخابات الرئاسية الأمريكية يشهد احتقان (فيديو)

ترامب: سأفوز بالرئاسة الأمريكية في هذه الحالة

عبدالمنعم سعيد: "ترامب" كاره للمؤسسات الأمريكية (فيديو)

الباز يكشف كيف اعترف ترامب بفوز بايدن عبر حسابه على تويتر ؟

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:51 ص

شاهد.. عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن مشاركة مصر في القمة الخليجية

القنوات المفتوحة الناقلة لمبارة الأهلي وسونيديب ببطولة إفريقيا

02:00 ص

وزيرة الصحة: 1277 إصابة بفيروس كورونا اليوم

09:18 م

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

02:03 م

ميدو يكشف فضيحة تحكيمية في مباراة الزمالك وإنبي

12:44 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى