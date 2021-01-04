المرصد الوطني للعمل يستعرض مؤشرات القطاع الحكومي المدني وسوق العمل

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر


استعرضت اللجنة التوجيهية للمرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، المؤشرات الجديدة المعتمدة والمطورة حديثاً من قبل المرصد الوطني للعمل كمؤشرات خريجي 2019 والتحاقهم في سوق العمل حتى أكتوبر 2020 بالإضافة إلى مؤشرات القطاع الحكومي المدني، حيث اطلع المجتمعون على تفاصيل مبادرة تفعيل دور المرصد الوطني للعمل والمنبثقة من الإستراتيجية الجديدة للصندوق، التي تهدف إلى أن يكون المرصد الوطني للعمل المصدر الرئيس والموثوق لتقارير ومؤشرات ودراسات وبيانات سوق العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الـ 11 عن بُعد برئاسة الدكتور عبد الله بن ناصر أبوثنين نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل ، وبحضور أعضاء اللجنة، الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ، و تركي بن عبد الله الجعويني مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، ومدير عام قطاع المرصد الوطني للعمل الدكتور محمد بن سعيد القحطاني، وممثلي الجهات.
وجرى خلال الاجتماع استعراض جدول أعمال اللجنة التوجيهية، التي تضم مجموعة من المواضيع المتنوعة، التي كان منها مناقشة ما تم بشأن المؤتمر العلمي الأول لبحوث ودراسات ومؤشرات سوق العمل، الذي يراد منه أن يكون منصة دورية لتشجيع الباحثين ونشر الأبحاث والدراسات المتخصصة في متغيرات ومؤشرات سوق العمل، بالإضافة إلى اعتماد أسماء اللجنة العلمية للمرصد الوطني للعمل، التي تعنى باقتراح ومتابعة وتحكيم الأبحاث والدراسات التي ينفذها المرصد.

وبحثت اللجنةُ خلال الاجتماع الموضوعاتِ المدرجة على جدول أعمالها وتم اتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.

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