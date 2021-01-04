وزيرة الصحة: 800 سيارة قافلة طبيبة تنتشر في الأحياء الموجود بها إصابات كورونا

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:14 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من الأكسجين.

وأضافت "زايد"، خلال تصريحاتها لـ فضائية "إكسترا نيوز"، أنهم لديهم منظومة إلكترونية لمعرفة توافر الأكسجين بالمستشفيات.

وكشفت عن مبادرة رئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي اعتبارًا من الأربعاء، متابعة: "لدينا قوافل ستنتشر في أماكن الإصابات بفيروس كورونا"، معلقة: "نفس شباب مبادرة 100 مليون صحة 20 ألف فريق سيعملون في مبادرة متابعة العزل المنزلي".

واستكملت: "نتابع حالات العزل المنزلي في الوحدات الصحية والمستشفيات ونتابعهم تليفونيًا، ونتابع التطورات"، لافتة إلى أنهم وجدوا العديد من الحالات يفضلون الأطباء الخارجيين، ويلجأون إلى وزارة الصحة بعد تدهور حالاتهم الصحية، متابعة: "لدينا 800 سيارة قوافل طبية وستنتشر في الأحياء الموجود بها إصابات كورونا".

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