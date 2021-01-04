الكويت.. اكتشاف 3 حقوا نفط جديدة









أعلن وزير النفط الكويتي محمد الفارس، اكتشاف حقلين نفطيين جديدين بجانب اكتشاف امتداد الجزء الشمالي من حقل برقان الكبير في إطار عمليات تطوير الحقل.





وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا " قال الفارس في بيان مساء اليوم الإثنين: إن الاكتشاف الأول تم في حقل حومه الذي يقع في الجزء الشمالي الغربي للبلاد، مشيرا إلى أنه حسب نتائج التقييم الأولية، تبلغ طاقة الحقل الإنتاجية 1452 برميلا من النفط الخفيف في اليوم.





وأضاف الوزير، أن الاكتشاف الثاني تم في حقل القشعانية شمال الكويت قرب حقلي الروضتين والصابرية في المكمن الجوراسي، إذ أسفرت النتائج الأولية بعد حفر بئر "قشعانية -1" عن اكتشاف النفط الخفيف بكميات تجارية بواقع 1819 برميلا في اليوم بوزن نوعي يبلغ 49 (API) وغاز مصاحب بواقع 2,78 مليون قدم مكعبة في اليوم.