أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 5-2-2021

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في  البنك الأهلي المصري عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.

 كما بلغ الدولار أمام الجنيه في بنك مصر 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع، سجل سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه لدى بنك أبوظبي التجاري 15.69 جنيه للبيع، و15.79 للشراء، وفي بنك الاستثمار العربي سجل سعر العملة الخضراء أمام الجنيه 15.69 جنيه للشراء، و15.79 للبيع، بلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى المصرف المتحد، 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع، وحقق البنك العقاري المصري العربي سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 للبيع، واستقر  سعر الدولار أمام الجنيه التداولات لدى بنك HSBC-مصر عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع.

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