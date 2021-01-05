أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 5-2-2021

استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.



