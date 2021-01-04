"القباج" عن افتتاح معرض مركبات الطاقة النظيفة: نعمل على الارتقاء بمعيشة المواطن (فيديو)

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عقبت الدكتورة نيفين القباج، وزير الصناعة والتجارة، على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل واحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، قائلة:" حضور الرئيس السيسي المعرض رسالة بمدى اهتمام الدولة بمحور إحلال السيارات القديمة بجديدة تعمل بالطاقة النظيفة"



وتابعت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "اخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الإثنين، أن إحلال السيارات القديمة بالجديدة عبارة عن منظومة متكاملة، ولا تتمثل في اتاحة سيارات تعمل بالغاز أو الكهرباء، ولكنها في حاجة لتمويل شراء السيارات بفائدة ميسرة، مشيرة إلى أن المعرض شهد حضور التنمية المحلية والداخلية للعمل على التخلص من السيارات القديمة دون التأثير على البيئة.



ولفتت إلى أن وزير المالية سيقدم الدعم لكل صاحب سيارة يريد التخلص من سيارته القدمية والحصول على سيارة جديدة، مضيفة أن الرئيس يهدف من خلال دعمه لهذه المعارض هو الارتقاء بمعيشة المواطن.

