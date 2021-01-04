مرشح لرئاسة برشلونة يكشف عن عرضه لإبقاء ميسي

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:58 م
بوابة الفجر
وكالات

 

قدم تشافي فيلاجوانا، المرشح لرئاسة نادي برشلونة الإسباني، عرضا خرافيا لأسطورة النادي ليونيل ميسي، الذي ينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.

 

وقال خوان فيلايوس، المسؤول عن المنطقة الاقتصادية بقائمة فيلاجوانا، اليوم الإثنين، إن مشروعه يطمح لتكوين فريق للبارسا في الدوري الأمريكي، تحت إشراف ميسي.

 

وأوضح فيلايوس، خلال مؤتمر صحفي لتقديم المشروع الاقتصادي والمؤسسي لفيلاجوانا: "بالطلبع نرغب في استمرار ميسي لسنوات داخل البارسا كلاعب، وأن يكون القدوة في مسألة تعديل رواتب اللاعبين".

 

وأضاف: "نرغب في منحه تجربة أمريكية كيفما يشاء، وإنشاء علامة رياضية تربط اللاعب بالبارسا على المدى الطويل".

 

كما أشار الخبير الاقتصادي إلى أن صاحب القميص رقم "10"، قد لا يكون الوحيد من الفريق الذي يقود هذا المشروع في الولايات المتحدة.

 

وتابع: "قد يصاحبه أحد زملائه الحاليين في الفريق، أو حتى لاعب رحل لناد آخر مؤخرا".

 

كما أشار فيلايوس إلى أن ملف ترشح فيلاجوانا يتطلع إلى أن يكون برشلونة النادي الرياضي الأكبر في العالم، بينما اعتبر أنه إما أن يمتلك النادي "أفكارا اقتصادية واضحة أو أن نواجه خطر ألا يكون النادي ملكا لأعضائه".

 

وشدد على أنه لتحقيق هذا الأمر "يجب إيجاد مداخيل أخرى وتنويعها".

 

واختتم بالحديث حول مسألة ديون النادي، حيث أكد أن هدفهم هو تخفيض الدين الحالي البالغ 825 مليون يورو، إلى 400 مليون يورو بنهاية الفترة الرئاسية.

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