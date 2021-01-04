حسام حسن يصدم موسيماني والأهلي
الإثنين 04/يناير/2021 - 11:30 م
محمد الدمتناوي
رفض حسام حسن، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، طلب
الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.
وطلب موسيماني عودة عمار حمدي، لصفوف القعلة الحمراء، خلال
فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
جاء طلب موسيماني لاحتياج المدرب الجنوب أفريقي لخدمات اللاعب
الشاب، وكذلك بسبب الأداء المتميز الذي يقدمه اللاعب خلال الفترة الحالية رفقة الاتحاد
السكندري.
ورفض العميد حسام حسن، التفريط في نجم الأهلي الشاب، وفقًا
لبنود الإعارة، خاصة وأنه من ضمن الركيزة الأساسية للفريق السكندري هذا الموسم.