حسام حسن يصدم موسيماني والأهلي

رفض حسام حسن، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، طلب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وطلب موسيماني عودة عمار حمدي، لصفوف القعلة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

جاء طلب موسيماني لاحتياج المدرب الجنوب أفريقي لخدمات اللاعب الشاب، وكذلك بسبب الأداء المتميز الذي يقدمه اللاعب خلال الفترة الحالية رفقة الاتحاد السكندري.

ورفض العميد حسام حسن، التفريط في نجم الأهلي الشاب، وفقًا لبنود الإعارة، خاصة وأنه من ضمن الركيزة الأساسية للفريق السكندري هذا الموسم.