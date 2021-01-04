عاجل.. إغلاق محور 30 يونيو لوجود شبورة مائية كثيفة
الإثنين 04/يناير/2021 - 11:05 م
إيمان عبد العاطي
أغلقت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور محور 30 يونيو في الإتجاه القادم والمتجه إلى الاسماعلية والسويس أمام حركة المرور لوجود شبورة مائية كثيفة.
وأكد مدير الإدارة على الخدمات المرورية بتكثيف التواجد المروري بالطريق تحسبًا لوقوع أي حوادث سير أو كثافات مرورية.
وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.
وأكد مدير الإدارة على الخدمات المرورية بتكثيف التواجد المروري بالطريق تحسبًا لوقوع أي حوادث سير أو كثافات مرورية.
وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.